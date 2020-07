L'OM attaque en justice Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal !

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juillet 2020

Depuis plusieurs semaines, l'OM est au coeur d'une volonté de rachat de la part de Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal. Frank McCourt a décidé d'emmener tout ce beau monde en justice.



Voici maintenant un long moment que Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi ne cessent de faire le tour des médias afin de répéter à qui veut l'entendre qu'ils souhaitent racheter l'Olympique de Marseille. Du côté du club phocéen, qui vient d'enregistrer l'arrivée de Leonardo Balerdi, on explique que le club n'est pas à vendre et que Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud vont continuer à s'en occuper pour les années à venir. Après tout ce oaï, comme on dit à Marseille, l'OM a décidé de réagir, via un communiqué publié par footmercato.net.





« Depuis la reprise du club par Frank McCourt en 2016, l'Olympique de Marseille met en oeuvre un plan stratégique global à long terme pour restaurer l'ambition du club, atteindre l'excellence à la fois sur le terrain et en dehors, et apporter de la stabilité à une nouvelle organisation plus professionnelle.Depuis plus de trois semaines, Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal ont entrepris une campagne médiatique pour déstabiliser le club. L’Olympique de Marseille, dont les investigations ont permis de réunir de nombreux éléments à charge, entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation », ont écrit les dirigeants du club.





