L’OMS adresse une alerte au Sénégal, sur les dangers d’un retard de paiement de sa contribution

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) rappelle au Sénégal, son retard de paiement de sa contribution statutaire en tant que pays membre de l’Organisation. Ainsi le pays de la Téranga doit 93 229 dollars, soit 56 192 800 FCfa pour la période de 2020 à 2023 et 80 390 dollars, soit 48 477 330 FCfa pour la période 2024-2025. A ce propos, l’organisation a adressé une correspondance au ministère de la Santé, par le biais du ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères, pour rappeler les obligations du Sénégal en tant que membre, relate "L'As".



D’après la note de l’OMS, le non-paiement de cette contribution statutaire peut entraîner des répercussions significatives, notamment la suspension du droit de vote ; l’inéligibilité des candidatures sénégalaises aux postes de responsabilité au sein des organes dirigeants de l’OMS ; la perte des subventions et politiques de l’Oms. Elle souligne également que la suspension des avantages et de l’influence du Sénégal au sein de l’organisation, peut avoir un impact négatif sur sa politique sanitaire nationale et internationale.