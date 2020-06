L’ONAS active des solutions pour l’hivernage : Dakar bientôt soulagée de ses eaux stagnantes ? L’hivernage s’annonce, les inquiétudes aussi. Avec des eaux qui débordent de presque partout, la capitale sénégalaise vit annuellement son calvaire. Mais au micro de Leral Tv, Abidine Diakhaté, Chef département exploitation de l’Office national d'assainissement du Sénégal (Onas) rassure : cette année Dakar pourrait être soulagée…

« Avec une station de pompage de 50 mètres cubes par heure, le Canal 4 de Fass épine dorsale de l’assainissement de Dakar, des moyens colossaux ont été apportés pour des solutions.



Mais la stagnation des eaux s’explique par la surcharge de canal 4 qui déverse ces eaux en mer », explique Abidine Diakhaté, le Chef du département exploitation de l’Office national d'assainissement du Sénégal (Onas).



Depuis des jours l’ONAS procède à des vérifications, et mieux, avec un réseau présent sur toute la région, elle dispose aujourd’hui d’une équipe présente et disponible 24 heures sur 24, à l’écoute des populations…



