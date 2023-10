L'ONAS dans le top 100 des entreprises les plus dynamiques en Afrique: Les raisons d’une deuxième distinction... L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) s’est fait une place au cénacle des entreprises les dynamiques en Afrique. Une nouvelle distinction après avoir remporté la Calebasse de l’Excellence de l’entreprise la plus performante au mois de juillet 2023. Le cabinet international Eco Finance Entreprises, a reconnu les innovations et les performances de l’ONAS, en lui décernant la Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique dans le domaine de l’assainissement en Afrique.

L’ONAS figure dans le Top 100 des entreprises les plus dynamiques sur le continent. Le Jury a fait son évaluation en tenant en compte de 4 critères. Il s’agit de l’expertise de l’entreprise, la capacité d’innovation, la capacité de pénétration du marché, l’impact de l’activité sur l’économie nationale. Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiquesn reste la plus prestigieuse cérémonie de distinction des entreprises en Afrique depuis une vingtaine d’années.



« Cet événement récompense le mérite des opérateurs économiques et des chefs d’Etat du continent africain, qui se sont distingués de manière remarquable, en matière d’innovation, de performance, de mise en œuvre de programmes d’investissements et de développement économique. Ce sont les meilleures entreprises qui sont retenues dans les 54 pays d’Afrique », a déclaré le Président Directeur Général du Cabinet International Eco Finance Entreprises, M. Djibril Barry.



Quelques indicateurs de la performance



Cette deuxième distinction après celle de la Calebasse de l’Excellence de l’entreprise la plus performante obtenue en juillet 2023, est une récompense aux actions entreprises ayant permis, entre autres, d’obtenir de bons résultats dans plusieurs domaines, sous la direction de M. Mamadou Mamour Diallo. D’ailleurs le Directeur Administratif et Financier, M. Bamba Fall, au nom du Directeur général de l’ONAS, M. Mamadou Mamour Diallo, a brossé les transformations en cours à l’interne, qui ont hissé l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), au banquet des entreprises les plus dynamiques en Afrique.



« Le président de la République, Son Excellence Macky Sall a une grande vision pour le Sénégal. Il a marqué tous les secteurs. Aujourd’hui, nous sommes en train de mettre en œuvre sa vision dans le sous-secteur de l’assainissement. Le Directeur général de l’ONAS, M. Mamadou Mamour Diallo a mis en place une politique de la culture de la performance et aujourd’hui, voilà les résultats. Cette année, le plan Orsec n’a pas été déclenché. Les directeurs, les chefs de département et l’ensemble du personnel, ont abattu un travail remarquable. Cette année, malgré les fortes pluies, le Plan Orsec n’a pas été déclenché », a souligné Bamba Fall.



Depuis un an, les équipes ont travaillé dur pour arriver à des résultats probants. A titre indicatif, en matière de gestion des inondations, il a été constaté une diminution des impacts, y compris dans des zones jadis sujettes aux inondations. Aux unités 7 et 15 des Parcelles Assainies à la Cité Diounkhop de Guédiawaye, les anciennes victimes des inondations ont passé l’hivernage 2023, avec moins de problèmes. Aux lendemains de fortes pluies, les habitants ont vaqué à leurs occupations. Les mesures entreprises ont eu des impacts sur la vie des anciennes victimes des inondations.



En 2023, l’ONAS a lancé les opérations pré-hivernage au mois de mars au lieu des mois de d’avril et de mai. Résultats des courses : les canalisations de Dakar et des villes de l’intérieur ont été curées, les équipements des stations de pompage ont été renouvelés et les bassins ont été écrêtés, ce qui a permis d’optimiser le fonctionnement du système de stockage et de drainage des eaux pluviales. Faudrait-il le rappeler, le reprofilage du bassin de la zone de Captage a été réalisé dans des délais records. En 2022, ce bassin avait connu deux débordements, qui avaient inondé la Zone de Captage et l’autoroute. En 2023, l’emblème des inquiétudes des populations est devenue l’emblème de la quiétude.



En 2023, l’ONAS a un construit, sur le site, un mur deux mètres de hauteur et en retrait de l’ancien mur ; ce qui a fait passer les capacités de stockage de 170.000 m3 à 250.000 m3, soit une augmentation de la capacité de 47%. La Zone de Captage n’a pas été au-devant de l’actualité des inondations. C’est un tout ouvrage que l’ONAS a construit. Comme ici, à la Cité Belle Vue, le spectre des inondations s’éloigne. Depuis 2005, les habitants croient à une nouvelle vie. Sur le terrain, des ouvrages structurants sont en cours de construction.



En 2023, grâce au dispositif mis en place par l’ONAS et les sapeurs-pompiers, les habitants de la Cité Belle Vue n’ont pas souffert des inondations. En somme en 2023, les impacts des inondations ont été nettement amoindris. A la vérité, on ne peut même parler d’inondations dans certaines zones, car quelques heures après la pluie, les eaux pluviales sont évacuées. Toutefois, il y a quelques poches dans la cité religieuse de Touba ,où l’ONAS poursuit la mise en œuvre du Projet initié par le président de la République, son Excellence Macky Sall.



L’ONAS a construit des canalisations de deux mètres de hauteur et de trois mètres largeur et a aménagé à Keur Kabb, un bassin d’une capacité de 280.000 m3. En outre, de bons résultats ont été obtenus en matière de prise en charge des préoccupations des usagers, avec le Centre d’Appel de l’ONAS.





