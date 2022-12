L'ONFP compte se repositionner grâce à son Plan stratégique de développement (DG)

Mbour, 13 déc (APS) - L'Office national de la formation professionnelle (ONFP) a élaboré récemment à Saly (Mbour) un Plan stratégique de développement (PSD) en vue de se repositionner, en prenant en compte la dimension d’inclusion et d’équité, a-t-on appris mardi, de son Directeur général.



"Le PSD va permettre de repositionner l’Office. Ainsi le développement des offres de formation qui constitue un axe du PSD prend en compte la dimension d’inclusion et d’équité des formations", a dit le DG de l'ONFP, Souleymane Soumaré



Dans un communiqué transmis à l'APS, il a indiqué qu'un atelier d'élaboration du ‘’Plan stratégique de développement (PSD 2022-2023): financement alternatif, leviers vers l'insertion, la territorialisation et l'inclusion'', s'est tenu du 8 au 10 décembre.



Des acteurs tripartites (État, employeurs, travailleurs) ont participé à cette rencontre présidée à Saly par Ndiogou Sène, Conseiller technique du ministre de la Formation.



Soumaré a fait savoir que "le nouveau plan PSD s’articule autour des orientations gouvernementales en matière de formation professionnelle et d’insertion ainsi que les attentes des employeurs et des travailleurs".



Il est par ailleurs revenu sur les missions de l'Office nationale qui ‘’met en œuvre'' les orientations de l'Etat pour corriger ‘’les disparités sociales et territoriales'' en matière d'offre de formation.



Pour réussir cela, a-t-il préconisé, les entreprises doivent jouer un rôle important pour une insertion professionnelle des jeunes.



Souleymane Soumaré a annoncé la recherche de financements additionnels pour mettre en œuvre le nouveau PSD afin d’atteindre les objectifs de formation professionnelle de l’Etat.



FD/ASB/OID