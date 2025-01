L’ONG ADHA INVITE LES GOUVERNANTS À UNE ACTION URGENTE Rédigé par leral.net le Samedi 4 Janvier 2025 à 00:26 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué, Action pour les droits humains et l’amitié alerte sur la hausse des flux migratoires et les tragédies en mer. L’ONG déplore l’absence de protection adéquate pour les migrants. Dans un communiqué paru ce vendredi 3 janvier, Action pour les droits humains et l’amitié (ADHA) s’exprime sur la recrudescence de l’émigration irrégulière. L’ONG invite les gouvernants à agir afin de mettre fin à ce flux de voyageurs irréguliers qui meurent par milliers. Ainsi, ADHA « interpelle les gouvernants à une action urgente face aux naufrages répétés et aux conditions inhumaines dans les embarcations de fortune », tout en déplorant « l’absence de protection adaptée pour les migrants ». Tout ceci selon ADHA démontre « l’échec de la communauté internationale à assurer une migration sûre et digne ». « Cette situation révèle non seulement l’intensification des flux migratoires, mais aussi des violations flagrantes des droits fondamentaux consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention de Genève relative au statut des réfugiés », souligne ensuite ADHA. D’après Action pour les droits humains et l’amitié, « 46 843 migrants ont atteint l’archipel des Canaries » en 2024, « soit une hausse de 17,4 % par rapport à 2023 ». « Sur l’ensemble du territoire espagnol, 63 970 arrivées ont été enregistrées par voies maritime et terrestre, marquant une augmentation de 12,5 % par rapport à l’année précédente », rajoute encore l’ONG. Et de taper du poing sur la table : « Il est temps de répondre à cette tragédie par des actions concrètes, ancrées dans la justice et le respect des droits humains ». Source Logo: Le Soleil Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/societe/long-adha-invite-...

