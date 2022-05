L'ONU demande une aide urgente en semences et engrais pour le nord de l'Ethiopie touché par le conflit Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mai 2022 à 00:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a appelé samedi à la fourniture de semences et d'engrais aux agriculteurs du nord de l'Ethiopie touché par le conflit, avant la principale saison des pluies.



"Les semences et les engrais doivent être disponibles de toute urgence pour les agriculteurs du nord de l'Ethiopie touché par le conflit, afin de soutenir la saison des semis de Meher (la principale saison des pluies en Ethiopie) qui débute dans quelques semaines", a expliqué l'OCHA dans sa dernière mise à jour de la situation.



La situation humanitaire générale dans le nord de l'Ethiopie reste désastreuse, alors que l'ONU continue de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes afin d'accroître l'aide nécessaire dans les régions du Tigray, de l'Afar et de l'Amhara.



"La sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés touchées par le conflit dans le nord de l'Ethiopie sera encore plus affectée si les semences et les engrais ne sont pas fournis à temps aux agriculteurs avant la saison des récoltes", a averti l'OCHA.



La principale saison des pluies en Ethiopie, qui s'étend de juin à septembre, contribue à la production d'environ 85 % à 95 % des cultures vivrières du pays, selon les chiffres du gouvernement.



L'OCHA a prévenu que l'absence de semences et d'engrais entraînerait une troisième mauvaise saison agricole consécutive dans les zones touchées par le conflit.



"Les conséquences d'une troisième mauvaise saison agricole consécutive seront dévastatrices pour les vies et les moyens de subsistance de la population touchée par le conflit", a ajouté l'OCHA. (Xinhua)





