L'ONU juge "choquants" et "honteux" les propos injurieux de Trump sur Haïti et l'Afrique

L'organisation des Nations-Unies a jugé que les propos du président américain à propos d'Haïti et des pays africains, étaient "choquants", "honteux" et "racistes".



L'Organisation des Nations-Unies (ONU) a jugé que les propos rapportés par des médias de Donald Trump à l'encontre de plusieurs nations africaines et de Haïti, qu'il a qualifiés de "pays de merde" lors d'une réunion à la Maison-Blanche, étaient "choquants", "honteux" et "racistes".



"Si c'est confirmé, il s'agit de commentaires choquants et honteux de la part du président des États-Unis. Désolé, mais il n'y a pas d'autre mot que 'racistes'", a déclaré le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Rupert Colville, lors d'un point de presse à Genève.



Le "pire côté de l'humanité"



"Ce n'est pas seulement une question de vulgarité du langage", a-t-il relevé, indiquant qu'il n'était pas tolérable de dénigrer de la sorte des nations et des continents entiers en les appelant "pays de merde" et de considérer que leur "population entière, qui n'est pas blanche, n'est pas la bienvenue". Ces propos montrent le "pire côté de l'humanité, en validant et encourageant le racisme et la xénophobie", a-t-il asséné.



C'est lors d'une réunion dans le Bureau ovale avec plusieurs sénateurs, dont le républicain Lindsey Graham et le démocrate Richard Durbin, que Donald Trump aurait eu ces propos polémiques.



"Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ?"



Discutant d'un projet d'accord qui permettrait d'éviter l'expulsion de milliers de jeunes des États-Unis, le président américain aurait demandé : "Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ?", d'après le Washington Post, qui cite plusieurs sources anonymes.



D'après ces mêmes sources, Donald Trump faisait référence à des pays d'Afrique ainsi qu'à Haïti et au Salvador, ajoutant que les États-Unis devraient plutôt accueillir des ressortissants de la Norvège, dont il a rencontré la Première ministre, la veille. Il a également mentionner qu'il fallait ouvrir son pays aux ressortissants asiatiques, puisqu'ils aident économiquement les États-Unis.



"Pourquoi avons-nous besoin de plus d'Haïtiens?"



À propos d'Haïti, le président américain a rajouté : "Pourquoi avons-nous besoin de plus d'Haïtiens?", "Renvoyez-les chez eux", aurait-il dit selon les sources du Washington Post. La Maison Blanche n'a pas démenti que le président ait pu tenir ces propos.











