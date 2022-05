L'Occident et la Pro Gay Alice Nkom déclarent la guerre à Macky Sall ( Vidéo )

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Mai 2022

Me Alice Nkom: « J’ai pitié du Sénégal ; que Macky Sall ait le courage de déclarer le Sénégal État islamique » Me Alice Nkom ne comprend pas que le président Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l’Union africaine, puisse apporter son soutien à Idrissa Gana Guèye dans l’affaire du maillot LGBT qui secoue le monde sportif et la toile.

Invité de l’émission “Internationales“ sur TV5 Monde, l’avocate camerounaise et défenseur des droits humains charge violemment Macky Sall qui, à ses yeux, devait défendre les lois internationales et les droits humais.



« Ça m’inspire beaucoup de tristesse parce que le président Macky Sall devait être l’un des porte-étendards du respect de la loi internationale, de la déclaration universelle des droits de l’Homme. Je suppose que quand on est un pays membre de l’ONU, on sait que dans la déclaration universelle des droits de l’Homme, l’on a établi des principes généraux tels que la non-discrimination en raison de la différence que l’on peut avoir par rapport aux autres, et notamment en fonction de la religion. Alors on choisit sa religion, tout le monde a le droit de choisir sa religion à condition que sa religion soit pratiquée sans que cela nuise à la religion de l’autre, ou à l’absence de religion pour les autres. Je suis vraiment triste de voir que monsieur Macky Sall qui dirige un pays où on pensait qu’il y avait de l’ordre, le respect … c’est dramatique. J’ai pitié du Sénégal. C’est grave ça. Il ne sait même pas ce qu’il perd. Il est en train d’instrumentaliser et de politiser les droits de l’Homme », a dit Me Alice Nkom.



Devant l’argument selon lequel la société sénégalais est très majoritairement musulmane et qu’Idrissa Gana Guèye suit les préceptes de sa religion, Me Alice Nkom coupe net. « Mais que Macky Sall ait le courage de déclarer le Sénégal État islamique. Après on voit », a poursuivi Me Alice Nkom.







Sur Twitter, le président Macky Sall avait apporté son soutien à Idrissa Gana Guèye, victime d’une cabale médiatique pour avoir refusé de porter le maillot floqué des couleurs LGBT.





