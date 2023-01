L’Olympique de Marseille songe à son départ : Everton veut arracher le Sénégalais Bamba Dieng Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2023 à 18:25 | | 0 commentaire(s)| Et voilà, c’est reparti ! Bamba Dieng n’en a pas assez des mercatos mouvementés. Poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille l’été dernier, l’attaquant sénégalais a vécu une incroyable période de transferts. Annoncé un peu partout en Europe et très proche de rejoindre l’OGC Nice (ou Leeds United !?), il s’est accroché dans les installations du Vélodrome et y est finalement resté. Aujourd'hui, c'est Everton qui veut arracher le Sénégalais Bamba Dieng S Wiwsport

Moins de six mois plus tard, un départ du Champion d’Afrique est à nouveau évoquer, et il semblerait même que, cette fois-ci, se soit inévitable, d’autant que l’OM est prêt à faire de lui une monnaie d’échange.



En effet, pour s’attacher les services de l’attaquant du FC Lorient Terem Moffi, le club olympien est prêt à inclure Dieng dans le deal, tout en proposant également une belle somme d’argent.



D’ailleurs, les deux clubs auraient trouvé un accord, et Bamba Dieng, lui-même, se serait entendu avec les Merlus, comme le révèle Foot Mercato. Sauf que ces dernières heures, toujours selon la même source, un club anglais s’est immiscé dans le dossier : Everton.



Dix-neuvièmes de Premier League, les Toffees souhaitent absolument se renforcer en attaque, ce qui n’est pas du tout évident pour eux. Ainsi donc, les Toffees se sont tournés vers Bamba Dieng et veulent absolument tout faire pour l‘acheter. De son côté, le Sénégalais de 22 ans serait bien tenté par l’idée de rejoindre la Premier League dès ce mois de janvier…





