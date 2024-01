L'Orchestre Jigeen Ñi : Harmonie féminine et rêve chinois au cœur de la scène musicale sénégalaise Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Janvier 2024 à 20:40 | | 0 commentaire(s)| Créé en 2018, l'Orchestre Jigeen Ñi, composé de six talentueuses chanteuses et instrumentistes, écrit et compose des chansons diversifiées engagées pour les droits des femmes. Après avoir participé à l'hymne des JO d'hiver de Beijing 2022, les membres de l'orchestre nourrissent aujourd'hui le rêve de conquérir le marché musical chinois. À travers une cohésion exceptionnelle, ces femmes artistes défendent des causes sociales et s'imposent comme des pionnières de la scène musicale sénégalaise.



Accueil Envoyer à un ami Partager