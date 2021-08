L'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo est en deuil Rédigé par leral.net le Samedi 14 Août 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Il avait pris la direction de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo en 2012, après la mort, de Yakov Kreizberg décédé le 15 mars 2011, S.A.R. la princesse de Hanovre, présidente de l’OPMC lui confie ce poste de directeur artistique et musical qu’il conservera jusqu’à fin 2016. Il sera chef honoraire à vie et S.A.S. le prince Albert I...





Source : L’ancien directeur artistique et musical et chef honoraire de l’orchestre, Gianluigi Gelmetti est décédé à Monaco mercredi 11 août dans la matinée.Source : https://www.podcastjournal.net/L-Orchestre-philhar...

