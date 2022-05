L'Ordre National des Experts du Sénégal (ONES) accueille 33 nouveaux juristes Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mai 2022 à 16:44 | | 0 commentaire(s)| Plus d'une trentaine de nouveaux juristes, spécialisés dans diverses catégories professionnelles, ont intégré l'Ordre National des Experts du Sénégal (ONES). Tenus de respecter la loi dans l'exercice de leurs fonctions, ces experts ont prêté serment ce lundi au palais de Justice de Dakar. Saliou, Dieye, président de ladite structure, s'est réjoui de l'élargissement de cette classe de juristes.



