L’UA au G20 : Aissata Tall Sall souligne le rôle décisif de Macky Sall Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2023 à 14:13 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal se réjouit de la « décision unanime prise ce 9 septembre 2023, par le Sommet du G20 de New Delhi, d’admettre l’Union Africaine comme membre de plein droit du Groupe », indique le ministère des Affaires étrangères, dirigé par Aissata Tall Sall. « Cette décision historique du G20 est l’aboutissement heureux du plaidoyer que SEM le Président Macky Sall a porté tout au long de son mandat à la tête de l’Union Africaine pour l’admission de l’Afrique au G20 ; plaidoyer qui traduit sa vision d’une gouvernance politique, économique et financière mondiale plus juste et plus inclusive », indique la diplomatie sénégalaise. Le Gouvernement félicite, enfin, « chaleureusement le Président Macky Sall pour son leadership déterminant sur ce dossier qu’il a initié et porté, et dont il a assuré le suivi conformément au mandat qui lui avait été confié par le 36e Sommet de l’Union Africaine de février 2023 ».



Source : Le Sénégal se réjouit de la « décision unanime prise ce 9 septembre 2023, par le Sommet du G20 de New Delhi, d’admettre l’Union Africaine comme membre de plein droit du Groupe », indique le ministère des Affaires étrangères, dirigé par Aissata Tall Sall. « Cette décision historique du G20 est l’aboutissement heureux du plaidoyer […]Source : https://lesoleil.sn/lua-au-g20-aissata-tall-sall-s...

Accueil Envoyer à un ami Partager