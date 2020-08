L'Ue retire le Maroc de sa liste

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|

L’Union européenne a décidé ce vendredi de retirer le Maroc de la liste des pays exemptés de restrictions de voyage à cause d’une recrudescence des cas de contagions par le Covid-19, a annoncé le Conseil de l’Ue dans un communiqué, rapporte Libération one line.



Le Maroc avait été placé sous surveillance lors du dernier réexamen fin juillet et l’Algérie avait été retirée de la liste de ces pays, en raison d’une hausse des contaminations dans ce pays.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos