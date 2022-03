L'Ukraine a abattu par erreur un chasseur MiG-21 de son allié roumain

L'armée ukrainien a abattu par erreur un avion de combat roumain. L'incident a eu lieu la semaine dernière. Une information soigneusement gardée pour ne pas susciter une vague d'indignation en Roumanie.



Les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont pris par erreur le MiG-21 pour un avion ennemi et ont ouvert le feu dessus sans avertissement. Les informations sur la destruction du chasseur MiG-21 de l'armée de l'air roumaine n'ont été confirmées que ce lundi par certaines autorités militaires roumaines.



En Roumanie, ils ont déclaré que l'avion MiG-21 de l'armée de l'air nationale avait été abattu par un missile anti-aérien de la défense aérienne de l'Ukraine. Vraisemblablement, c'était un missile du complexe S-300PS.





Les médias ukrainiens ont affirmé que le chasseur "MiG-21 Lancer" de l'armée de l'air roumaine s'était écrasé. L'avion a disparu des radars alors qu'il survolait la mer Noire.



Selon un certain nombre de données, en raison de la situation difficile à la frontière de la Roumanie et de l'Ukraine, l'armée de l'air roumaine a récupéré son avion de combat endommagé





