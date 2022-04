L’Ukraine échange 26 prisonniers avec la Russie

L’Ukraine a annoncé samedi avoir procédé à un nouvel échange de prisonniers avec la Russie depuis le début de l’invasion russe, permettant la libération de 12 soldats et 14 civils ukrainiens.



« Douze de nos militaires, dont une femme officier, rentrent chez eux. Nous avons également permis la libération de 14 civils, dont neuf femmes, soit au total 26 personnes », a écrit sur Telegram la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk.



Elle n’a pas précisé le nombre de Russes échangés contre ces Ukrainiens.

Plusieurs échanges de militaires et civils ont déjà eu lieu entre Ukrainiens et Russes depuis le début de l’invasion le 24 février dernier, sans être à chaque fois confirmés officiellement par les deux parties.



Le 1er avril, la présidence ukrainienne avait annoncé avoir procédé à un échange de 86 de ses militaires contre des Russes, là encore sans préciser le nombre de ces derniers. (AFP)

