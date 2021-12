L’Uncs vole au secours de l’enseignante relevée

L’Union Nationale des Consommateurs du Sénégal proteste vivement contre la convocation par l’Inspecteur de l’éducation et de la formation de Kolda de Mme Diatta, enseignante accusée d’avoir publié une photo montrant des élèves de CP apprenant à même le sol dans un abri provisoire. L’UNCS soutient Mme Diatta et déplore sa radiation et demande à tous les parents d’élèves, les acteurs de la société civile, les syndicats de former un seul bloc pour que pareil acte soit supprimé au Sénéga, rapporte Rewmi.



Selon l’Uncs, le droit à l’information est un droit absolu contenu dans les huit droits des consommateurs. « Si ce forfait reste impuni par le fait de l’Inspecteur de l’éducation et de la formation de Kolda, cela va ouvrir la porte aux dérives provenant des informations sur le bien-être des populations. Ne laissons pas passer cette forfaiture, que tous les enseignants du Sénégal cessent leurs activités, ainsi que tous les syndicats de tout corps et de métiers, il est temps d’en finir avec cette conspiration du silence », prévient l’Uncs.