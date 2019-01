L'Union africaine demande "la suspension de la proclamation des résultats définitifs" en RD Congo

L'Union africaine monte au créneau. Plusieurs représentants de cette organisation ont demandé, jeudi 17 janvier, la "suspension de la proclamation des résultats définitifs des élections" en République démocratique du Congo (RD Congo). Ils expriment des "doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires, tels qu'ils ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante (Céni)".



Réunis ce jeudi à Addis Abeba, des chefs d'État ou de gouvernements africains "ont convenu d'envoyer d'urgence en RD Congo" une délégation de haut niveau comprenant le président de l'Union africaine (actuellement le président rwandais Paul Kagame, NDLR) ainsi que d'autres chefs d'État et de gouvernement, et le président de la Commission de l'Union africaine", ajoutent-ils dans un communiqué, publié sur Twitter. Cette délégation devra entrer en contact "avec toutes les parties prenantes congolaises, dans le but de trouver un consensus sur une issue à la crise post-électorale dans le pays".



La Cour constitutionnelle, saisie par l'opposant Martin Fayulu, doit rendre vendredi son avis sur les accusations de manipulation électorale. Selon la Céni, Martin Fayulu est arrivé deuxième, derrière un autre opposant, Félix Tshisekedi, à la présidentielle qui s'est tenue le 30 décembre. Il affirme l'avoir très largement emporté, avec plus de 60 % des voix, et accuse Félix Tshisekedi d'avoir passé un accord avec Joseph Kabila pour être proclamé vainqueur. Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat de la coalition favorable à Joseph Kabila, s'est classé troisième.



La réunion a rassemblé jeudi Paul Kagame, président en exercice de l'UA, le président de la Commission Moussa Faki Mahamat, ainsi que plusieurs chefs d'État (Afrique du Sud, Zambie, Namibie, Ouganda, Rwanda, Congo, Guinée, Éthiopie et Tchad).



france24.com