L’Union africaine devient membre permanent du G20

Réunis en Inde ce week-end, les dirigeants du G20 ont officiellement accueilli l’Union africaine comme nouveau membre permanent. Le continent n’était jusque-là représenté que par un seul Etat, l’Afrique du Sud. Un nouveau membre rejoint la famille G20. L’Union africaine (UA) rejoint officiellement ce samedi 9 septembre le G20, dont les dirigeants réunis à New […] Réunis en Inde ce week-end, les dirigeants du G20 ont officiellement accueilli l’Union africaine comme nouveau membre permanent. Le continent n’était jusque-là représenté que par un seul Etat, l’Afrique du Sud. Un nouveau membre rejoint la famille G20. L’Union africaine (UA) rejoint officiellement ce samedi 9 septembre le G20, dont les dirigeants réunis à New Delhi doivent montrer qu’ils sont prêts à des engagements concrets en faveur des pays en développement.

«Avec l’approbation de tous, je demande au chef de l’UA de prendre place en tant que membre permanent du G20», a déclaré dans son discours d’ouverture le Premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays préside cette année cette instance rassemblant les plus grandes économies développées et émergentes de la planète. Le président en exercice de l’Union africaine et chef d’Etat des Comores, Azali Assoumani, a ensuite pris place aux côtés des autres dirigeants du G20. Le leadership de Macky Sall vivement magnifié Le Président comorien, Azali Assoumani, actuel président en exercice de l’Union africaine (UA), a appelé son prédécesseur à la tête de l’instance, Macky Sall, pour le féliciter après l’adhésion de l’Union africaine au G20, informe une source proche du Palais. Il l’a également remercié d’avoir “mené et fait fait gagner à l’Afrique ce combat”, renseigne notre interlocuteur. Pour rappel, durant sa présidence de l’UA, l’année dernière, Macky Sall avait fait de cette adhésion une de ses priorités. Il a ainsi récolté plusieurs soutiens de poids dont ceux de Biden, Xi Jinping, Macron ou encore Erdogan.



