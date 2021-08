L'accusatrice de Diop Iseg en garde à vue: Dieynaba Baldé au coeur d'une "revenge porn" L'accusatrice de Diop Iseg a passé en garde-à-vue dans les locaux de la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) ainsi que son frère Aly Baldé et d'autres complices. En effet, plusieurs charges pèsent sur ce beau monde cerné par les hommes du commissaire Aly Kandé.





La chanteuse est visée actuellement pour vol de téléphone portable, collecte illicite de données à caractère personnel, chantage, intrusion et sabotage d'un système informatique.



Et Selon Libération, il s'agit d'une affaire de "revenge porn" car la victime serait l'artiste Djibril Mbaye alias Bril fight 4 qui avait une liaison secrète avec l'accusatrice de "Diop Iseg".

