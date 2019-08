L’activiste Idrissa Fall Cissé arrêté puis libéré…

L’activiste Idrissa Fall Cissé, arrêté par les éléments de la Section de recherches de Colobane, ce lundi en début de soirée, a été finalement libéré, avec une nouvelle convocation mercredi prochain. On ignore pour le moment les raisons de sa brève interpellation, mais tout porte à croire qu’il est visé à cause de ses publications sur les réseaux sociaux. Très suivi sur Facebook et Twitter, IFACI comme le surnomment ses nombreux « followers », s’est fait connaître au public par ses publications « incendiaires » contre le président Macky Sall et son régime. Dernièrement, il a annoncé la sortie d’un livre Intitulé « les frères Sales au pouvoir : chroniques d’une gouvernance familiale, sombre et tumultueuse », un livre préfacé par le journaliste Adama Gaye, en prison pour offense au chef de l’Etat.



