L'administration Trump dit finaliser la publication des archives sur les assassinats de Bobby Kennedy et Martin Luther King

Les archives déclassifiées sur les assassinats en 1968 de Robert F. Kennedy et du leader des droits civiques Martin Luther King Jr seront publiées "dans les prochains jours", a affirmé jeudi la directrice du Renseignement national américain (DNI), Tulsi Gabbard.



Le président Donald Trump a ordonné le 23 janvier par décret la déclassification des archives du gouvernement américain sur les assassinats du président John F. Kennedy en 1963, ainsi que sur ceux de son frère Robert F. Kennedy, dit Bobby, et de Martin Luther King Jr en 1968.



"J'ai des centaines de personnes travaillant nuit et jour pour numériser les dossiers sur l'assassinat du sénateur Robert F. Kennedy et de Martin Luther King Jr", a déclaré Mme Gabbard lors d'une réunion de l'administration Trump.



"Nous les préparons pour publication dans les prochains jours", a-t-elle précisé.



En mars, les Archives nationales ont rendu publics les derniers documents encore classifiés sur l'assassinat du président John F. Kennedy à Dallas le 22 novembre 1963 qui a bouleversé les Etats-Unis et le monde, donnant lieu à de nombreuses théories et spéculations.



Bobby Kennedy, père de l'actuel ministre de la Santé de l'administration Trump, Robert Kennedy Jr, a été ministre de la Justice du président démocrate assassiné.



Il a lui-même été assassiné à Los Angeles en juin 1968, alors qu'il était en bonne position pour remporter les primaires démocrates en vue de l'élection présidentielle. Le sénateur démocrate venait d'achever un discours à l'hôtel Ambassador quand il a été abattu par Sirhan Sirhan. Ce Palestinien émigré aux Etats-Unis purge une peine de perpétuité pour ce crime.



Martin Luther King a pour sa part été assassiné le 4 avril 1968 par un ségrégationniste blanc, James Earl Ray, sur le balcon d'un motel de Memphis (sud), où il était venu soutenir des éboueurs en grève.



Les enfants du célèbre défenseur des droits civiques ont cependant par le passé exprimé des doutes sur la culpabilité de Ray, mort en prison en 1998.

AFP

