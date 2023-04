"L'adoption des technologies numériques au Sénégal : Un levier pour la réduction de la pauvreté et la création d'emplois, selon la Banque mondiale" Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2023 à 19:52 | | 0 commentaire(s)|

Cet article mettrait en lumière les bénéfices de l'adoption des technologies numériques au Sénégal, tels que mentionnés dans le discours de Mme Keiko Miwa. On soulignerait notamment la hausse de la consommation des ménages de 14% dans les zones où l'internet mobile est disponible, ainsi que la diminution de l'extrême pauvreté de 10%. On mettrait également en avant la création d'emplois mieux rémunérés grâce à l'économie numérique.

