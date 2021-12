L’aéroport de Cap-Skirring accueille son 1er vol international dimanche prochain

L’aéroport de Cap-Skirring va accueillir son premier vol international le 5 décembre prochan. Il était fermé au trafic depuis deux ans à cause des travaux de réhabilitation, dans le cadre du programme de réhabilitation des Aéroports du Sénégal(PRAS). Ce programme a été lancé par le président de la République Macky Sall, en 2018.



La cérémonie de réception sera présidée par le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr. La cérémonie sera marquée par des festivités afin de réserver un accueil riche en couleurs aux touristes à bord de ce vol.



Ainsi, indique "L'As", toutes les facettes de la culture de la Casamance seront exhibées. Dans une deuxième phase, il est prévu la reconstruction de l’aérogare et l’élargissement de la piste de l’aéroport de Cap-Skirring. Pour rappel, les travaux de réfection de la piste d’atterrissage, la signalisation horizontale et la réalisation d’une voie de circulation, ont démarré le 17 septembre 2021.