L’aéroport de Cap Skirring s’ouvre au monde avec sa nouvelle certification internationale

L'aérodrome de Cap Skirring, situé dans la région de Ziguinchor, a officiellement reçu, mercredi, la certification d'aéroport international de la part de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), selon l'Agence de Presse Sénégalaise (APS). Ce document a été remis par le directeur général de l'ANACIM, Ndiaga Basse, à Cheikh Bamba Dièye, directeur de l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), lors d'une cérémonie organisée dans les locaux de l'AIBD, en présence de plusieurs hauts responsables de l'aviation civile sénégalaise. Ndiaga Basse a salué la performance de l'AIBD, indiquant que le site a satisfait aux critères requis, ce qui a permis l'obtention de cette certification valable trois ans. Il a précisé que le Sénégal devient ainsi le seul pays de la région disposant de deux aéroports internationaux certifiés. Il a également rappelé que cette certification s'accompagne d'une obligation de contrôle permanent des normes de sécurité et de sûreté. Cheikh Bamba Dièye, quant à lui, a exprimé sa satisfaction, qualifiant les efforts déployés d'« excellent travail ». Il a souligné que cette avancée s'inscrit dans la dynamique des actions engagées par l'État pour le développement du secteur aérien, et a partagé son ambition de faire de l'aéroport de Cap Skirring un véritable pôle d'attractivité et de développement économique.



