L’alerte d’Alioune Tine: « Kilifeu en grève de la faim, sa famille n’arrive même plus à le joindre… » Le président du Think Thank Afrikajom est préoccupé par la situation de son compagnon de lutte en 2011 contre le troisième mandat du Président Abdoulaye Wade: Kilifeu.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Novembre 2021 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Alioune Tine exprime sa grave préoccupation face à la situation du rappeur et activiste, Kilifeu.



Selon lui, le membre du mouvement «Y en a marre» a arrêté de s’alimenter et sa famille n’arrive même plus à le joindre.



Pour éviter le pire, Alioune Tine invite les autorités à lui accorder la liberté provisoire pour raison humanitaire



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos