L’alliance des batisseurs avec de nouveaux paradigmes pour réinventer l’action politique (Félix Mboup)

Sous la houlette et la vision avisée de son Président , Meleye Seck, l’Alliance des Bâtisseurs s’est encore mise entièrement au service des populations .Elle a distribué, à quelques heures de la Tabaski, 2,5 tonnes d’oignons et de pommes de terre aux populations durement impactées par la covid 19.En procédant ainsi, l’Alliance veut adosser son action politique sur le social , en érigeant la solidarité et l’entraide en valeurs suprêmes .Comme il incarne la quatrième voie , celle du salut , qui , à coup sûr , sortira le pays de l’ornière, le mouvement politique dirigé par Meleye Seck compte placer l’homme au centre de ses préoccupations .C’est dire que les bâtisseurs oeuvrent à redonner aux citoyens la place qui est la leur , en faisant de la politique une forme d’humanisme voire un sacerdoce .Pour eux , la misère et les difficultés inextricables auxquelles les populations font face ne seront un vieux souvenir que si l’on redonne au citoyen sa dignité et la place qui lui revient .Pour une conscience citoyenne claire , gage d’une démocratie majeure et dynamique , il faut forcément vaincre la faim , la pauvreté et le chômage qui empêchent le bien-être de bon nombre de citoyens .

L’humanisme négro-africain, dont la pensée maîtresse se résume en cette formule »nit nitay garabam’ ou « l’homme est le remède de l’homme «

guide les pas des bâtisseurs et oriente leur pensée, dans la mesure où la raison principale de leur engagement trouve son explication dans la misérable condition humaine au Sénégal . Cette conception de la politique est d’autant plus juste et cohérente que l’engagement doit se faire par et pour les hommes .Hors du bonheur de l’homme , point de politique viable !Or donc ,il urge de placer le sort de l’homme au centre de la réflexion politique , et d’axer les interventions et mobilisations sur ce qui doit le rendre heureux .Le sens du partage , la justice sociale et l’altruisme sont des valeurs bien partagées par l’Alliance des Bâtisseurs , valeurs que nous retrouvons fortement ancrées dans notre société et dans la philosophie des Hommes Saints, qui ont largement contribué à l’apaisement de notre société et à l’éducation des masses.

Réinventer la politique, tel est le crédo de l’Alliance des Bâtisseurs , dont la mission est de mettre le Sénégal sur orbite , en éradiquant la misère sociale, l’angoisse et le pessimisme .

L’Alliance lance un appel à tous ceux qui croient qu’il faut baliser une nouvelle voie politique, qui fera de l’homme la pierre angulaire du développement.Mais aussi elle compte apporter sa pierre à l’édifice , loin du vacarme et de la dénonciation facile .

Félix Mboup

Membre de L’Alliance des Bâtisseurs

