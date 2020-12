L’ambassade US en Allemagne appelle à geler la construction du gazoduc Nord Stream 2 Rédigé par leral.net le Samedi 5 Décembre 2020 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|





Source : Alors que les travaux pour achever la construction du Nord Stream 2 devraient reprendre ce week-end, l’ambassade US en Allemagne a qualifié le projet d’«instrument politique» de Moscou, invitant Berlin et l’UE à instaurer un moratoire sur la pose du gazoduc, relate le journal Handelsblatt.Source : https://fr.sputniknews.com/europe/2020120510448845...

