L’amicale des greffiers du Sénégal exige la libération de Me Ngagne Demba Touré Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Février 2024 à 23:35 | | 0 commentaire(s)|

L’amicale des greffiers du Sénégal ont tenu une conférence de presse ce vendredi 23 février 2024 pour se prononcer sur l’arrestation de leur collègue, Me Ngagne Touré placé sous mandat de dépôt par le juge du 2ème cabinet, Mamadou Seck.



Face à cette situation, ses membres regroupés autour de différents syndicats (SYTJUST, UNTJ) exigent la libération immédiate et sans délai du coordonnateur de la jeunesse patriotique Ex Pasteef qui selon eux, constitue un acharnement sur sa personne. Selon le président de cette amicale, Me Ibrahima Sarr, cette situation est de trop à l’endroit des travailleurs de la justice qui sont en grève pour le non respect des engagements pris par l’Etat du Sénégal.



Dans cette lancée, ses greffiers comptent mettre en place une série de plans d’action pour se faire entendre. Il appartiendra à toutes les entités syndicales dont le Sytjust et l’UNTJ de se concerter pour la mise en place d’un plan d’action adéquat visant à alerter les autorités afin de leur pousser à la diligence afin que Me Ngagne Demba Touré recouvre la liberté.



Dieynaba Agne

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/L-amicale-des-greffiers-...

Accueil Envoyer à un ami Partager