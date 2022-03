L'an 1 des émeutes urbaines de Mars 2021 : Chronique d'un des événements les plus meurtriers post indépendance ! Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Mars 2022 à 00:43 | | 0 commentaire(s)|

Cette histoire de mœurs appelée l’affaire Sweet Beauté, ou encore l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, a secoué le pays. Tout est parti le 03 Février 2021 quand la jeune masseuse a déposé sa plainte à la section de recherche de Colobane. L’information qui a fuité dans les médias, barre la Une du journal quotidien Les Echos paru le 05 février 2021.



Dans sa parution du jour, le quotidien titre à sa Une, « Plainte à la section de recherches de la gendarmerie contre le leader de Pastef : Ousmane Sonko accusé de viols et de menaces de mort ». L’accusatrice du député Ousmane Sonko, président du parti Pastef les Patriotes, est une jeune masseuse répondant au nom de Adji Sarr, employée au salon Sweet Beauté sis à Sacré Cœur Extension, derrière l’hôtel Good Rade.

Dans sa plainte déposée le 03 février à la section de recherches, la jeune dame de 20 ans, orpheline de mère, déclare « avoir été violée à quatre reprises par Ousmane Sonko dans le salon de massage » où elle

Dans sa plainte, Adji Sarr raconte que « son bourreau était armé et l’aurait contrainte à entretenir des relations sexuelles ». Une information qui sonne comme un tollé dans les réseaux sociaux et places publiques. Mais toujours dans le journal, même s’il n’a pas voulu trop avancer sur les accusations portées sur sa personne, le député Ousmane Sonko dit n’avoir reçu aucune plainte. « Je n’ai été informé d’aucune plainte à mon encontre ni par huissier, ni par assignation », a réagi Ousmane Sonko dans le journal.

Alors que cette affaire avait fini de cristalliser les esprits un peu partout sur la planète, cette histoire de « viols répétitifs, suivis de menaces de mort », connaît un développement majeur. La propriétaire du salon de massage où se seraient produits les faits incriminés et qui emploie l'accusatrice, est arrêtée. Ndèye Khady Ndiaye, âgée de 33 ans, née à Kaolack, mariée et mère de deux enfants, dont le domicile abrite aussi l’institut dit « Sweet Beauté Spa » à Sacré Cœur Extension, est arrêtée et placée en garde à vue pour être entendu sur le fond du dossier le 07 février 2021.



Elle serait poursuivie pour les délits d’incitation à la débauche et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Mais dans son interrogatoire par les gendarmes, Ndèye Khady Ndiaye balaie en touche toutes les accusations portées par son ex-employée sur le député. Il en est de même pour les différents témoins, notamment la deuxième masseuse (Aïssata Ba) et le mari de la propriétaire du salon (Ibrahima Coulibaly). Tous les deux balaient les accusations portées par la jeune dame de 20 ans, Adji Sarr.

Le rendez-vous manqué du 08 février !

Alors qu'il soulignait n’avoir pas reçu de convocation dans le cadre de cette affaire qui lui pend au nez depuis son éclatement sur la place publique, dans la journée du 07 Février, un gendarme est envoyé au domicile du député chef de parti Pastef/ Les patriotes à la cité Keur Gorgui pour lui remettre sa convocation. Dans la convocation, Ousmane Sonko est appelé à déférer à la convocation de la section de recherches de la gendarmerie de Colobane le lundi 08 Février à 11 heures. Ousmane Sonko convoque la presse tard dans la soirée pour dire qu'il ne bougera pas d’un iota pour répondre à cette convocation de la gendarmerie. La raison est simple, le député brandit fièrement son immunité parlementaire et dénonce le complot dont il serait victime de la part de « Macky Sall, président de la République, du ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome et du procureur de la République Serigne Bassirou Guèye. » Ousmane Sonko exige ainsi un respect total du processus de la levée de l’immunité parlementaire, pour déférer à une quelconque convocation. Le rendez-vous du 08 février à la section de recherches est manqué.



Chronique d’une tumultueuse levée d’immunité parlementaire



Le rendez-vous raté, la levée de l’immunité parlementaire de l’opposant Ousmane Sonko, devient inéluctable. Une nouvelle étape est franchie dans la procédure avec la requête envoyée par le procureur de la République à l’Assemblée nationale. Ce qui ne tardera pas. La commission des lois de l’Assemblée nationale désigne les députés qui siègeront au sein de la commission ad hoc, chargée d’examiner la requête du procureur de la République.



Outre Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY, la coalition présidentielle), les députés Dièh Mandiaye Ba, Pape Birame Touré, Adji Diarra Mergane Kanoute, Bounama Sall, Mously Diakhaté, Mamadou Oury Baïlo Diallo et Demba Babel Sow siègeront pour la majorité. Le groupe des non-inscrits sera quant à lui représenté par la députée Fatou Ndiaye. Le dernier groupe parlementaire représenté, celui des libéraux, a validé le choix de ses membres peu de temps après la fin de la réunion : il s’agit de Serigne Cheikh Mbacké, président du groupe, et de Moustapha Guirassy.



La commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l’immunité parlementaire du député est installée le mercredi 17 Février 2021 pour ainsi déclencher la machine judiciaire contre le parlementaire accusé « de viols répétitifs et menaces de mort. » Mais les députés de l’opposition contestent la procédure enclenchée par l’Assemblée nationale. Pour ces derniers, dans son réquisitoire, le procureur a visé X, alors que X devrait être identifié avec suffisamment de charges et d’éléments constitutifs pour dire que c’est Ousmane Sonko.



De ce point de vue, l’opposition estime que ce dossier est un carnage, une cabale politique montée pour anéantir les forces de l’opposant Ousmane Sonko. Cependant, dans le camp de la mouvance présidentielle, l’on qualifie de « théâtralisation », les contestations des députés de l’opposition. Convoquée en séance plénière, le vendredi 26 Février, l’Assemblée nationale lève sans état d'âme l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko, en l'absence de la presse dans la salle de l’hémicycle.



Le 03 Mars 2021 marque l'anniversaire d'événements particulièrement meurtriers au Sénégal. Cette affaire de présumés « viols suivis de menaces de mort », a failli plonger le Sénégal dans le chaos avec des manifestations d'une violence inouïe causant plusieurs pertes en vies humaines et des dégâts matériels jusque-là inestimables. En ce mois d'anniversaire, Dakaractu vous replonge au cœur des événements...

