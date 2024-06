L’ancien PM Nuno Nabiam accuse le général Embalò de poser les jalons d’une guerre civile Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2024 à 01:56 | | 0 commentaire(s)|

Guinée Atlanticactu / Bissau / Maimuna Djalò Plus on s’approche de la présidentielle, plus les différents états-majors politiques guinéens se braquent contre Umaru Sissoko EMBALÒ qui n’est plus épargné par ses désormais ex alliés. Pour son ancien Premier ministre Nuno Nabiam, les actions du président de la République pourraient conduire à une guerre civile. En Guinée-Bissau, la rupture est désormais consommée avec d’anciens alliés du « général » Umaru EMBALÒ qui l’accusent d’instrumentaliser le système judiciaire et de conduire le pays dans une situation qui pourrait déboucher sur une guerre civile, selon Nuno Nabiam, l’ancien premier ministre. Le ton des discours politiques s’est intensifié. Les anciens alliés du président de la République, Umaro Sissoco Embaló, critiquent désormais ouvertement le chef de l’État. L’ancien Premier ministre, Nuno Gomes Nabiam, a durci les accusations ce week-end, mettant en garde contre les conséquences de la prétendue instrumentalisation du pouv judiciaire guinéen. « Je veux attirer l’attention des juges, du Procureur général de la République et de toutes les instances judiciaires sur le fait que le PRS n’est pas un parti violent. Mais si la violence atteint votre foyer, vous serez obligé de réagir. Et avec ce système judiciaire qui « Nous l’avons fait, s’ils n’assument pas leurs responsabilités dans la défense sans compromis du peuple, ils provoqueront la guerre civile dans ce pays. Ce que fait Sissoco n’est pas bon », a déclaré Nuno Nabiam. Le système judiciaire qui est sous la coupe du général du Gaabu est dénoncé Nabiam s’exprimait lors de la réunion du Conseil national du Parti du renouveau social (PRS), l’instance suprême entre les congrès. L’ancien bras droit de Umaru EMBALÒ accusé le chef de l’État de vouloir entraîner le pays sur une voie dangereuse. « Notre système judiciaire est fragilisé et les magistrats savent bien que les actes de Umaru EMBALÒ ne sont pas corrects . C’est contraire à la loi. Il n’est pas nécessaire d’être avocat ou juriste pour savoir que les affaires du parti sont traitées dans les organes du parti. Qui a ordonné l’attaque contre l’intérim ? La maison du président du PRS, Fernando Dias, était Sissoco Embaló. C’est également lui qui a ordonné l’enlèvement du président de Cour Suprême de Justice de l’époque , Pedro SAMBÙ, le forçant à démissionner de ses fonctions. Le général Umaru EMBALÒ a réaffirmé qu’il n’était ni dictateur ni violent, mais il affirme que « l’ordre doit régner » et que le peuple et le pays ont besoin de stabilité. Répondant à plusieurs questions soulevées par l’APU-PDGB et à d’autres prises de position politiques récentes, Sissoco Embaló a déclaré qu’il a choisi de lutter contre la corruption et que ceux qui l’attaquent ne peuvent rien lui reprocher. Le Président a déclaré que ceux qui l’ont soutenu l’attaquent désormais et que le soutien qu’il a reçu n’était pas gratuit. « J’ai payé ceux qui m’ont soutenu, personne ne m’a soutenu gratuitement », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y a des partis qu’il a financés de sa poche avec « 300, 400 millions » de francs CFA (environ un demi-million d’euros).



