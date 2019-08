L’ancien attaquant ghanéen Junior Agogo décède à 40 ans

L’avant-centre au physique massif avait occupé la pointe des Black Stars lors de la CAN 2008 organisée à domicile, marquant le but de la qualification face au Nigeria en quarts de finale. Sa carrière en club avait été marquée par ses démêlées avec le Zamalek : parti après une saison du club égyptien, Agogo avait obtenu de celui-ci le paiement d’1,2 million d’euros après avoir saisi la FIFA. Celui qui avait également porté les couleurs de l’Apollon Limassol et de Nottingham Forest était affaibli physiquement depuis un AVC subi en 2015.

Source Igfm