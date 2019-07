L’ancien détenu pour terrorisme, Moustapha Diatta parle de ses peines

Après une dénonciation auprès de la Division des investigations criminelles (DIC), il a été cueilli à sa sortie de la mosquée Iman de la Gueule Tapée et placé en détention. Il lui a été reproché d'avoir participé au voyage de l’épouse de son ami Abdallah Bâ à Syrte, ex-fief de l'État islamique en Libye.



Ainsi, Moustapha Diatta est cité dans l’affaire de terrorisme avec Imam Ndao, en 2016. 3 ans 5 mois après, il est acquitté dans cette affaire. Face aux confrères de dakaractu, lors d’un entretien, l’ancien détenu pour terrorisme, a confié les malheurs qui sont arrivés à sa mère depuis le jour de son arrestation.



« Ma mère est devenue paralysée depuis mon arrestation. Elle est tombée quand elle m’a vu menotté, entrant en compagnie des éléments de la Dic. Elle ne peut rien faire sans aide. Elle sait que je suis toujours innocent. Et elle était incapable de me défendre. Elle sanglotait toujours, même lors de ses visites à la prison, elle avait du mal à tenir le téléphone, elle ne pouvait plus maîtriser son corps », a confié M.oustapha Diatta avec peine.



Outre la situation de sa maman, Moustapha Diatta est très affecté par les épreuves qu’ont traversées ses enfants.



« Mes enfants aussi ont souffert à l’école, on leur disaient que leur père était un terroriste, un assassin. Quand ils venaient me voir en prison, ils me demandaient si c’était vrai. Je leur disais toujours que c’était faux. Ils ont souffert ».



Il a toujours clamé son innocence et pour lui, même le procureur de la République était conscient qu’il l’était.



Raison pour laquelle, il déclare avoir pardonné à beaucoup de personnes sauf au procureur Bassirou Guèye qui savait qu’il était victime d’un acharnement, sans rien faire.



Ainsi, il demande un dédommagement à l’Etat du Sénégal, car dit-il : « des personnes malintentionnées voulaient me nuire. Je demande un dédommagement à l’Etat. J’ai perdu beaucoup de choses. Coté business, j’ai perdu beaucoup de marchés. Cependant, j’ai récupéré mon travail. Et même au moment de mon incarcération, je recevais mon salaire, chaque mois. »

