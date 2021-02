L'ancien ministre des forces armées Cheikh Hamidou Kane, "Kacha" n’est plus : Un grand Commis de l’État s’en est allé ! Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Février 2021 à 00:25 | | 0 commentaire(s)|

Né en 1934 à Marsassoum (Sédhiou), Kacha a fréquenté l’école primaire de Tivaouane où il a réussi au concours des Bourses (entrée en sixième).



Après le Baccalauréat qu’il obtint au Lycée Faidherbe, il se présenta et, avec brio, réussit au concours d’entrée à l’Institut des Hautes Études d’Outre-Mer de Paris d’où il sortit avec le diplôme alors très prisé d’Administrateur civil.



À son retour au Sénégal, il aura occupé diverses hautes fonctions aussi bien dans l’administration centrale (Prefet, puis gouverneur) que dans des directions stratégiques du Sénégal post-colonial dont l’Industrie dont il fut nommé chef de service en octobre 1961.



Il y remplaçait le français Maillochaux appelé à piloter le secrétariat général de la Chambre de Commerce de Marseille. La Raffinerie de Mbao fut parmi les grands projets dont il a contribué à la création .



À l’industrie, il servit aux côtés de son ami Abdoul Aziz Wane, de Kanel, qui en était le directeur général. Ce dernier fut le premier ingénieur négro-africain diplômé de la fameuse École Centrale de Paris.



Kacha est un intellectuel de haut niveau , un Foutankais authentique qui aimait bien et œuvrait pour Saldé, village de son arrière-grand-père Tafsir Mamadou Lamine LY, un des derniers almamis du Fouta.



Il descend également d’Abdoulaye Alpha Ciré Kane (père de Racine Abdoulaye, son grand-père maternel) qui assuma la charge de chef de la province des Yirlabé-Hebbiyabé (1894 à 1912) dont Saldé-Tébégoutt était le chef-lieu de 1894 à 1960.



Kacha est un acronyme formé à partir de Kane «Ka», Cheikh «Ch» et Amidou « A». Ce surnom qu’il a porté jusqu’à son dernier souffle lui a été collé par un de ses camarades de promotion, au Lycée Faidherbe de Saint-Louis, Senegal.



Son rappel à Dieu nous plonge dans une grande tristesse car sa générosité de cœur et l’esprit d’ouverture qui l’animait forçaient l’admiration et l’estime de tous.



Paix à son âme et que Jannatul Firdawsi soit sa résidence éternelle !

Harouna Amadou LY dit Harouna Rassoul, oncle, jeune frère et ami du défunt.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Cheikh-Hamidou-Kane-Kacha...

