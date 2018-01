L'ancien parti au pouvoir en Gambie menace de 'riposter' en cas d'attaque

Banjul, Gambie, 13 janvier (Infosplusgabon) - Le principal parti de l'opposition gambienne, l'Alliance pour la réorientation patriotique et la construction (Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, Aprc), a indiqué que ses membres allaient se défendre au cas où ils se seraient attaqués à travers le pays.