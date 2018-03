L'appel du pied de Macky Sall à Général Kara

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Mars 2018 à 23:20 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall a tendu la main au leader du Parti pour la vérité et le développement (Pvd), Serigne Modou Kara Mbacké. Le message a été transmis par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui était à la tête d'une délégation dirigée par la ministre d'État Ndèye Marième Badiane.

Le messager : "Général, le Président vous salue. (…) Le président vous tend la main. Il vous tend la main parce que vous êtes venu avec une proposition concrète. Il dit que seule chose le préoccupe, ce qui est au centre du Programme Sénégal émergent, c'est les jeunes et les femmes. La délégation a été bien choisie. Elle a été bien ciblée. La délégation a été conduite par Mme Ndéye Marème Badiane, ministre d'Etat. Elle m'a chargé de transmettre le message présidentiel."

La délégation était composée, en plus de Diouf Sarr et Marième Badiane, d'Anta Sarr Diacko, déléguée générale de la Solidarité nationale, Cheikh Mbacké Sakho, ministre conseiller, d'Abdou Karim Sall, le directeur de l'Artp et Pape Gorgui Ndong, ministre de la Jeunesse.

Prenant la parole, Serigne Modou Kara a insisté sur les réalisations de Macky Sall dans le domaine de l'agriculture. Il souligne : "Aujourd'hui, vous touchez un point qui touche le Pse. Le Sénégal de 2012 à nos jours, a multiplié par deux les rendements en horticulture. Pour le riz, on était à 500 000 tonnes, aujourd'hui on est presque à 1 000 000 tonnes. Cela veut dire qu'on a presque atteint l'autonomie alimentaire. Aujourd'hui, les gens viennent de partout s'approvisionner au Sénégal."





Seneweb.com





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook