L’appel historique de Ousmane Sonko pour la Palestine : « J’invite notre président à engager des poursuites contre Israël pour crime contre l’humanité »

C’est avec un appel au chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, que le premier ministre Ousmane Sonko, certes sous la casquette du président du Pastef ce dimanche lors de la conférence avec la jeunesse patriotique, a invité à prendre une position historique face au massacre du peuple palestinien.



« Je demande à son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, seul détenteur de la politique étrangère et diplomatique du Sénégal, d’engager le Sénégal aux côtés de l’Afrique du Sud et de tous les pays qui ont engagé des poursuites contre Israël et contre ses dirigeants pour crime contre l’humanité » a invité le président du Pastef qui demande une minute de prière pour le peuple martyr de la Palestine.



Selon Ousmane Sonko, c’est un peuple aujourd’hui, soumis à un génocide avec la complicité de toutes les puissances de ce monde qui se définissent comme les grandes démocraties, ceux qui défendent les droits de l’homme et ceux qui prétendent donner des leçons aux pays africains notamment le Sénégal, qui sont aujourd’hui « les plus grands complices contre le peuple palestinien ».