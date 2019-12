L'apprentissage du Coran n'est pas le fait d'enchaîner des enfants ( Dr Ahmed Khalifa Niasse ) Il y a lieu, ici, de souligner que la dignité des humains est au-dessus de tout apprentissage. Le Coran dit : "Nous avons ennobli la descendance d'Adam". S...V.....

Aujourd'hui des personnes foncièrement malhonnêtes, et qui se cachent dans le milieu religieux, prêtent leur voix à une campagne de l'abject. En proférant un discours du genre: " Parce qu'ils enseignent le Saint Coran, le délit est noble ".

Notre commentaire est que le Saint Coran doit être enseigné de manière noble.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019

N'est ce pas que le premier verset chronologique prône l'apprentissage pour que l'homme puisse acquérir ce qu'il ne saurait.



Nulle part il n'est fait place à un droit à la violence. Encore moins à celui de l'entrave physique par des chaînes .



C'est pourquoi nous crions notre indignation sur tous les toits .Et à tous ces dictateurs en herbe qui prônent un soit-disant enseignement. Qui, en réalité, aboutit à un obscurantisme devenu notre sport national. Parce qu'ayant un seul objectif : "Dociliser " les enfants pour fabriquer un peuple docile. Les partis politiques feront le reste.



Il est plus qu'urgent de reformer l'école coranique et l'islam obscurantiste avec .

Ce sont des ignorants des inepties à travers les radios, les télés et les chaînes YouTube. Au point de créer un effet de dépendance qui font que les gens en raffolent.



Si cela était la bonne école, alors la meilleure serait purement et simplement la prison pour les enfants.











Dr Ahmed Khalifa Niasse

