L'après Sargal : Aliou Dembourou Sow remercie le chef de l'Etat, ses invités et "cailloute" l'opposition Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mai 2022 à 13:53 | | 0 commentaire(s)| Aliou Dembourou Sow a eu "peur" quand il a vu la veille, les délégations qui sont venues de partout de l'intérieur du pays, pour répondre à son appel. "J'avais peur car toutes ces personnes étaient sous ma responsabilité, mais Dieu a mis sa Miséricorde pour que tout aille bien", a-t-il dit, tenant à remercier toutes les couches qui étaient présentes. Mention très bien cependant au président de la République, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite du Sargal en son nom. Le député n'a pu s'empêcher de jeter une pierre dans la mare de l'opposition. "Il n'y a plus d'opposition, et cela se vérifiera lors des Législatives de juillet prochain", prévient-il.



