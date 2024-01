L'arbitrage marocain aux commandes de Sénégal-Gambie

Un corps arbitral marocain a été sélectionné par la Commission des arbitres de la Confédération africaine de football (Caf) pour officier la confrontation entre le Sénégal et la Gambie, aujourd’hui, lundi 15 janvier, dans le cadre du premier match du groupe C de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations, Côte d'Ivoire 2023. Radouane Jiyed sera l'arbitre central de la rencontre, accompagné de Lahcen Azgaou et Mustapha Akarkad. Bouchra Karboubi a été désignée comme quatrième arbitre. L'instance a également confié la gestion de la VAR à l'arbitre Samir El Guezzaz, avec l'assistance de l'arbitre soudanais Ibrahim Mahmoud. La rencontre entre les deux équipes se déroulera sur la pelouse du stade Charles Konan-Banny, à 14h.



