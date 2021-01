Votre site préféré exclusif.net a révélé ce mardi matin que l’armée sénégalaise est en train de pilonner les positions et retranchements des hommes armés qui s'opposent au retour des déplacés dans leurs terres natales. Des tirs à l'arme lourde ont été entendu les départements de Goudomp et Ziguinchor.



Nos confrères de Dakaractu Joint par téléphone, le Colonel Mactar Diop, patron de la direction des relations publiques des armées (DIRPA) confirme l’information. « C’est dans le cadre normal de notre mission. Si vous vous rappelez, il y a quelque temps, il y a eu des exactions dans cette zone causées par des groupes armés. Il y a eu l'événement des jeunes de Boutoupa-Camaracounda qui ont été kidnappés puis tués. Cela montre qu’il faut sécuriser la zone pour accompagner le retour des populations de Bissine, mais surtout pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations normalement et sans être inquiétés. Cette zone devenait in sécure », précise le Colonel Diop au bout du fil.



Selon le directeur de la DIRPA, l’objectif « c’est de chasser, de traquer tout élément armé présent dans la zone, permettre à la population de vivre normalement et qu’elles retrouvent leurs terres »

Subséquemment, fait savoir le Colonel à nos confrère , c’est de « nettoyer tous les champs de chanvre indien, lutter contre les trafics. Ces bandes mènent beaucoup de trafics dans cette zone : l’exploitation de chanvre indien et la coupe de bois », précise-t-il à Dakaractu.

« L’armée est en opération dans la bande frontalière. On ira trouver les bandes armées où qu’elles soient sur le territoire régional », conclut le Colonel Mactar Diop.

Source : https://www.exclusif.net/L-armee-est-en-operation-...