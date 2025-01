L’armée française quitte le Tchad et rétrocède sa dernière base militaire au Sahel Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2025 à 18:06 | | 0 commentaire(s)|

[© Atlanticactu.com] — Les derniers militaires française quittent le sahel. La France a mis un terme à sa présence militaire au Tchad ce jeudi, évacuant sa dernière base dans ce pays d'Afrique centrale, un jour avant l'échéance fixée par les autorités tchadiennes, rapportent des médias. L'armée française s'est retirée de la base Sergent Adji Kossei, située dans la capitale N'Djamena, marquant ainsi l'ultime étape de son départ, a annoncé l'armée tchadienne dans un communiqué officiel. Il s'agissait de la dernière des trois bases placées sous le contrôle français. Le ministère tchadien des Affaires étrangères avait annoncé en novembre la fin de la coopération militaire avec la France, conduisant Paris à amorcer le retrait de ses troupes. L'accord bilatéral, initialement signé en 1978 et révisé en 2019, a été officiellement dénoncé par le gouvernement tchadien l'année dernière. Environ 100 soldats français ont quitté la base d'Abéché, dans l'est du pays, le 11 janvier. Le gouvernement tchadien avait alors accordé un délai de six semaines à la France pour retirer les 1 000 militaires restants ainsi que leur matériel, fixant l'échéance au 31 janvier. Ces dernières années, la présence militaire française en Afrique a progressivement diminué, plusieurs pays ayant décidé d'expulser ses forces. Outre le Tchad, les troupes françaises ont été poussées vers la sortie au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont également annoncé leur intention de mettre fin à la présence des forces françaises sur leur territoire. À ce jour, les troupes françaises demeurent stationnées à Djibouti et au Gabon, deux pays qui n'ont pour l'instant signalé aucun changement dans leurs accords militaires avec Paris. La Rédaction



Source : Source : https://atlanticactu.com/larmee-francaise-quitte-l...

