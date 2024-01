L’armée israélienne perd 24 soldats en une journée, le plus lourd bilan depuis son entrée à Gaza Rédigé par leral.net le Mardi 23 Janvier 2024 à 20:47 | | 0 commentaire(s)|

AFP– Israël a annoncé, mardi, la mort de 24 soldats à Gaza la veille, sa plus lourde perte militaire en une journée depuis le début de son offensive terrestre dans le territoire palestinien, alors que les pressions s’accentuent sur son Gouvernement pour une trêve dans la guerre contre le Hamas. Selon le porte-parole de l’armée […] AFP– Israël a annoncé, mardi, la mort de 24 soldats à Gaza la veille, sa plus lourde perte militaire en une journée depuis le début de son offensive terrestre dans le territoire palestinien, alors que les pressions s’accentuent sur son Gouvernement pour une trêve dans la guerre contre le Hamas. Selon le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, 21 « réservistes » sont morts, lundi, dans l’effondrement de deux bâtiments qu’ils étaient en train de miner dans le sud de la bande de Gaza, après un tir de roquette contre un tank proche. Avec la mort de trois autres soldats dans un incident séparé, Israël a enregistré la perte quotidienne la plus lourde depuis le 27 octobre, portant le bilan total des militaires tués à 221. C’est un « coup dur », a admis le Ministre de la Défense, Yoav Gallant ; le Premier ministre Benjamin Netanyahu annonçant l’ouverture d’une enquête sur le « désastre » de la mort des réservistes. La guerre a été déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas, le 7 octobre, sur le sol israélien, qui a entraîné la mort de plus de 1140 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l’Afp à partir de données officielles israéliennes. Quelque 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza, dont une centaine libérée, fin novembre, lors d’une trêve en échange de prisonniers palestiniens. Selon le même décompte, 132 otages sont toujours dans le territoire, dont 28 seraient morts. Un émissaire de Biden au Moyen-Orient pour discuter des otages et d’une nouvelle pause à Gaza AFP– Brett McGurk, Conseiller de Joe Biden pour le Moyen-Orient, se trouve dans cette région pour discuter d’une « pause » dans les hostilités à Gaza afin de libérer des otages enlevés par le Hamas, a dit, mardi, un Porte-parole de la Maison-Blanche. L’émissaire du Président américain « se trouve au Caire », mardi, et fera d’autres étapes dans la région. « L’une des choses dont il discute est le potentiel d’un nouvel accord de libération des otages ; ce qui nécessiterait une pause humanitaire d’une certaine durée », a dit John Kirby, Porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Il a qualifié les discussions de « sérieuses ». « Nous serions tout à fait favorables à une pause plus longue que la semaine que nous avions obtenue précédemment, si cela nous donne l’occasion de faire sortir les otages et de faire rentrer plus d’aide » humanitaire dans la bande de Gaza, a-t-il ajouté.



Source : Source : https://lesoleil.sn/larmee-israelienne-perd-24-sol...

