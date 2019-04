L’armée tchadienne attaquée par Boko Haram au nord-est de Maïduguri au Nigeria

Il y a quelques semaines, le commandement de la force multinationale conjointe a décidé de redéployer une partie des troupes tchadiennes sur les rives nigérianes du lac Tchad où les éléments de Boko Haram ont gagné du terrain à nouveau.

L’entrée des troupes tchadiennes au Nigeria avait été saluée par les populations le long de leur parcours. Depuis, il n’y a plus eu de nouvelle jusqu’à ce mercredi matin. Des nouvelles parvenant de Magorone, une localité située à une centaine de kilomètres au nord de Maïduguri, ont annoncé une attaque des positions tchadiennes par des éléments de Boko Haram. Ils étaient déterminés, mais nous avons tenu, a confié à RFI un officier sur place.

Il y a eu deux soldats tchadiens tués et douze autres blessés. 53 éléments de Boko Haram ont été tués et du matériel militaire dont un véhicule équipé de canon a été récupéré.

Ce mercredi, le chef d’état-major de l’armée tchadienne, le général Taher Erda, s’est rendu sur place pour encourager les soldats tchadiens et leurs frères d’armes nigérians.



RFI