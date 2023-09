L’artiste Baba Hamdy prévient : "Ousmane Sonko pourrait être le faiseur de roi, lors de la prochaine élection présidentielle"

L’initiateur du mouvement du Renouveau de la culture sénégalaise (Recus), donne son avis sur la prochaine élection présidentielle. Baba Hamdy, proche de la mouvance présidentielle, souligne que pour la première fois, des élections seront organisées par un président qui n’y participera pas.



Il estime que le bilan «plus que satisfaisant» du Président Macky Sall, décliné avec « des centaines de kilomètres d’autoroutes, des ports, aéroports, le Ter, le Brt, l’électrification, la compagnie Air Sénégal et la nouvelle ville Diamniadio », logiquement, devrait profiter au dauphin Amadou Bâ. Mais le patron de «1000 Mélodies» relativise. « Sachant aussi que beaucoup de Sénégalais votent par passion, est-ce que les réalisations du Président Sall apporteront quelque chose de positif à son candidat ? », s’interroge-t-il.



«Négliger l’OS peut être fatal ou créer un mal de gorge»



Pour Baba Hamdy, ces élections seront différentes, vu que « 80% de la population sénégalaise est jeune » et, nombre d’entre eux sont des sympathisants de Ousmane Sonko.



« Ce candidat, qui a maille à partir avec la justice, écarté des listes électorales, demeure l’opposant numéro 1. Même s’il ne participera pas à ces élections, il peut faire très mal. Le maire de Ziguinchor et l’ennemi numéro du pouvoir, aura une influence extraordinaire, voire décisive pour ces élections à venir. En réalité, jusque-là, c’est le seul candidat capable de drainer autant de jeunes. Négliger ‘’l’OS’’ (initiales de Ousmane Sonko) peut être fatal ou créer un mal de gorge », avertit-t-il.



Baba Hamdy d’ajouter : « Forcément, il a toujours avec lui son électorat plus que fiable, une ville à ses genoux, Ziguinchor. Le Sud sera l’élément fondamental et un faiseur de roi de ces élections. Mais la ville Ziguinchoroise détient la carte de l’As de pique. Alors le dauphin du président a un match qui ne sera pas du tout facile ».