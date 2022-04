L’astre brille dans la mauvaise humeur

Rien ne va plus au quotidien « Le Soleil ». L’Astre national brille certes mais le bras de fer qui oppose le personnel à la direction doit être réglé au plus vite pour ne pas voir la situation se détériorer face à la détermination des deux camps. Un personnel qui a certes ses raisons en manifestant son mécontentement.



Des mouvements d’humeur ont jalonné la vie de ce quotidien national. Mais il faut tout de même reconnaître que « Le Soleil ne s’est jamais senti mieux qu’avec M. Yaxam Mbaye. Les salaires sont payés à date échue. Il a octroyé plein de primes à ses employés et leur a même offert des moutons de Tabaski.



Au moment où les quotidiens privés tirent le diable par la queue, les travailleurs du « Soleil » vivent comme des pachas tout en ne travaillant pas plus que leurs confrères de ces quotidiens-là. M. Mbaye a également promu des jeunes dynamiques qui font un excellent travail comme le prouve l’évolution du Soleil ces derniers temps. Toutes choses qui font que les autorités doivent prendre le dossier en main et appeler à des négociations sérieuses.

LeTémoin