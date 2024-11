L?autopont du Front de terre désormais ouvert à la circulation Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2024 à 15:37 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a procédé, mardi, à l’inauguration de l’autopont du Front de terre, construit pour améliorer la fluidité du trafic entre ledit quartier, l’avenue Bourguiba, l’autoroute Patte d’oie-Malick Sy et Grand-Yoff, à Dakar. L’ouvrage a coûté 14,5 milliards de francs CFA, selon l’Agence des travaux et de gestion des routes. Il s’étend sur 560 mètres. L’autopont du Front de terre va assurer ‘’la fluidité du trafic urbain [dans les quartiers voisins] et, indirectement, sur l’autoroute Patte d’oie-Malick Sy’’, assure l’Ageroute. Il va ‘’impacter de manière positive la mobilité urbaine en améliorant la fluidité du trafic’’, ajoute l’Agence des travaux et de gestion des routes. L’autopont va, en même temps, fournir des allées piétonnes et des espaces de détente aux Dakarois . Des espaces de stationnement sont aménagés autour de l’ouvrage, qui abrite des équipements destinés à la pratique du sport. ‘’Il est important de sensibiliser les usagers, de les pousser à s’approprier cet ouvrage qui, naturellement, contribuera à la fluidité de la circulation à Dakar’’, a dit Malick Ndiaye après avoir procédé à l’inauguration de l’autopont. L’Office national de l’assainissement du Sénégal et le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement vont contribuer à son entretien, selon M. Ndiaye. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique va aider à assurer l’ordre autour de l’ouvrage, qui a été construit sur plus de la moitié du marché hebdomadaire du Front de terre, a dit Malick Ndiaye. ‘’C’est ce qui a été fait avec le TER (train express régional), dont la sécurité est assurée par la Gendarmerie nationale.’’ M. Ndiaye estime que ‘’ça ne sert à rien de construire des infrastructures à coups de milliards et de se retrouver dans la situation antérieure, avec des embouteillages’’. Il assure que le programme de construction de ponts, d’autoponts et d’autres infrastructures routières se poursuivra, dans le nord et le sud du pays notamment. L’autopont du Front de terre a été construit de manière à améliorer le cadre de vie des riverains, selon l’ingénieur chargé de ses travaux, Moussa Sèye. ‘’Il faut que les populations se l’approprient et en fassent bon usage’’, a dit M. Sèye, faisant observer que des ouvrages d’assainissement, des espaces de détente et de sport sont aménagés sous l’autopont. Pour que l’utilité et l’efficacité de l’ouvrage, ‘’il faut que l’encombrement soit évité, il faut que les populations nous aident à ne pas encombrer les trottoirs’’, a-t-il poursuivi.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77245-lautopont-du-f...

Accueil Envoyer à un ami Partager