L’autoroute Mbour-Kaolack sera livrée en 2025

L’autoroute reliant les villes de Mbour et de Kaolack pourra être livrée en décembre 2025, annonce le directeur des autoroutes et du partenariat public-privé à l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute), Bocar Malick Mbow. Etendue sur une distance de 99 kilomètres la construction de cette route a démarré en mars 2022. La […] L’autoroute reliant les villes de Mbour et de Kaolack pourra être livrée en décembre 2025, annonce le directeur des autoroutes et du partenariat public-privé à l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute), Bocar Malick Mbow. Etendue sur une distance de 99 kilomètres la construction de cette route a démarré en mars 2022. La mise en service de cette route est prévue en décembre 2025. L’autoroute va traverser la ville de Kaolack en quatre voies. La voie de contournement de Kaolack va déboucher sur Maka Kahone, un village situé sur la route reliant les villes de Kaolack et de Kaffrine.



