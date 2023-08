L'avantage populiste

Le consensus était si bien partagé qu’une de mes jeunes collègues au Fonds monétaire international eut des difficultés à trouver un bon poste dans la recherche alors qu’elle était titulaire d’un doctorat du prestigieux département d’économie du MIT, probablement parce que son travail montrait que la libéralisation avait ralenti la diminution du taux de pauvreté dans l’Inde rurale. Si les articles théoriques qui révélaient les mêmes conséquences de l’assouplissement des échanges commerciaux étaient acceptables, les études démontrant empiriquement le phénomène se heurtaient au scepticisme.



La crise financière mondiale a fait voler en éclats le consensus, mais aussi la confiance de l’opinion. Il devenait clair que l’orthodoxie libérale n’avait pas fonctionné aux États-Unis pour tout le monde. Des

Après que la vieille orthodoxie a été jugée insuffisante et que ses partisans ont perdu la confiance de l’opinion, la porte s’est ouverte des solutions non orthodoxes. Mais s’il peut être fructueux de penser hors des sentiers battus, les mesures préconisées doivent être comprises par le profane concerné. Là est la racine des mauvaises mesures populistes.



Si nous devons créer des emplois, pourquoi ne pas augmenter les droits de douane afin de protéger ceux qui existent déjà ? S’il nous faut dépenser, pourquoi ne pas nous contenter d’



Comme l’orthodoxie libérale s’est discréditée dans l’opinion, nombre de ces orientations politiques, qu’elle condamnait, resurgissent aujourd’hui. Rappelons toutefois que l’attrait des politiques populistes, quelque inefficaces qu’elles se soient montrées par le passé, tient à ce qu’elles semblent évidemment justes et qu’il est facile de les présenter. Pour reprendre le



De même, le remplacement d’un sous-traitant chinois par un sous-traitant opérant dans un pays ami semble devoir renforcer la chaîne d’approvisionnement et la mettre à l’abri d’un possible conflit entre Chine et États-Unis, mais l’initiative pourrait aussi faire naître un sentiment de sécurité erroné puisque l’approvisionnement de nombreux sous-traitants des pays amis



Reprenons la jolie formule de e siècle : « Entre un mauvais et un bon économiste, voici toute la différence : l’un s’en tient à l’effet visible ; l’autre tient compte de l’effet qu’on voit et de ceux qu’il faut prévoir. » Mais s’il n’y a pas de confiance, les mises en garde des responsables politiques et des économistes quant aux effets secondaires d’une politique seront tout bonnement ignorées. Ceux qui en appellent à la modération budgétaire, par exemple, seront traités de Cassandre et tenus en suspicion – du moins jusqu’à une remontée telle des taux d’intérêt réels (corrigés de l’inflation) que le service d’une dette publique grossie faute de régime ne requière une politique d’austérité. Voir, c’est croire, mais il est, alors, trop tard.



Les marchés émergents et les pays en développement sont déjà passés par là, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains d’entre eux se sont fait remarquer ces derniers temps comme défenseurs des politiques macroéconomiques libérales. La tentation de mener des politiques non orthodoxes et populistes demeure forte, cependant, surtout depuis la faveur dont elles jouissent dans les pays industrialisés et riches.



Ainsi l’Inde, malgré la terrible expérience du



Il est difficile aujourd’hui de ne pas se montrer pessimiste. Dans les pays industriels, le balancier, qui penchait excessivement vers l’orthodoxie libérale, est revenu à des politiques populistes, jusqu’à ce que leurs insuffisances se fassent à nouveau sentir. Le mieux que nous puissions espérer est que le mouvement ne nous emporte pas, comme cela semble devoir advenir en Argentine, d’un extrême à l’autre, et que nous aurons en chemin appris quelques leçons.



Traduit de l’anglais par François Boisivon

Raghuram G. Rajan, ancien gouverneur de la banque centrale indienne, la Reserve Bank of India, est professeur d’économie financière à la Booth School of Business de l’université de Chicago et l’auteur, pour son ouvrage le plus récent, de The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community Behind (Penguin, 2020, non traduit).

Copyright: Project Syndicate, 2023.

Source : https://www.lejecos.com/L-avantage-populiste_a2492...

